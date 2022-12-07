Завершены статические испытания самолета МС-21

Статические испытания МС-21 завершены, в ходе испытания самолета на стенде в ЦАГИ подтверждены его прочностные характеристики. Об этом говорится в сообщении "Ростеха".

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"Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершили статические испытания самолета МС-21, - отмечается в сообщении. - В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики самолета".

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Планер самолета, который в прошлом году был испытан в ЦАГИ на превышение нагрузок, был отремонтирован и снова испытан на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке (то есть с превышением вертикальной скорости). Также на стендах в ЦАГИ исследовалась и аварийная посадка.

"Испытания проводились на изолированном стенде кессона крыла из российских композиционных материалов. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение "слабых звеньев" основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла для предотвращения опасности течи топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета", - отметили в Ростехе.

Около 270 самолетов МС-21 планируется выпустить до 2030 года, ежегодно полеты будут совершать миллионы пассажиров, говорится в сообщении госкорпорации.

"<…> До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно", - цитирует пресс-служба слова первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова.

Он напомнил, что старт серийного производства самолета намечен на 2024 год.

Как заявлял в апреле глава ОАК Юрий Слюсарь, корпорация планирует к 2025 году производить 36 самолетов МС-21, после - нарастить темпы производства до 72 самолетов в год.