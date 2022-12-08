Чистая прибыль "Сбера" по РСБУ в ноябре выросла на 22,7%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в ноябре выросла на 22,7% в годовом выражении и составила 124,7 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

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"Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд рублей чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд рублей (снижение на 84,8% в годовом выражении)", - указано в материалах к отчетности.

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Отмечается, что чистый процентный доход вырос в ноябре на 12,8%, до 159,1 млрд рублей, а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход вырос в ноябре на 16% - до 57 млрд рублей и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд рублей, (рост 5,1% в годовом выражении).

Розничный кредитный портфель банка в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% и достиг 11,8 трлн рублей Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%).

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,1% в ноябре и более 13% с начала года, составив 18,2 трлн рублей.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.

Согласно отчетности, средства физических лиц составили 16,8 трлн рублей, показав рост на 0,6% за ноябрь и 0,8% с начала года. Средства юридических лиц снизились в ноябре на 2,7%, до 8,4 трлн рублей, а с начала года рост составил 0,7%.

По словам глав банка Германа Грефа, которые приводятся в сообщении банка, совокупный кредитный портфель "Сбера" прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. "Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция "Зеленый день", приуроченная ко Дню рождения "Сбера", - отметил он.

Также отмечается, что результаты банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).