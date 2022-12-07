«Вкусно – и точка» запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

"Вкусно - и точка" запускает доставку с помощью "Яндекс Еды" и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Вкусно - и точка" объявляет о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге - с 7 декабря заказы из предприятий в этих городах будут доставлять курьеры "Яндекс Еды" и Delivery Club", - говорится в сообщении.

На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге - к середине декабря, отмечается в сообщении.

"Вкусно - и точка" также расширяет зону доставки в регионах. Уже сегодня сервис будет запущен в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. Таким образом, оформить заказ во "Вкусно - и точка" с доставкой в "Яндекс Еде" и Delivery Club уже могут жители 47 городов по всей стране, добавляют в компании.

Сеть "Вкусно - и точка" объявила о запуске доставки с 29 ноября в отдельных регионах РФ.