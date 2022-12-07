Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

"Вкусно - и точка" запускает доставку в Москве и Санкт-Петербурге

ТАССиещё 4

"Вкусно - и точка" запускает доставку с помощью "Яндекс Еды" и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

«Вкусно – и точка» запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вкусно - и точка" объявляет о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге - с 7 декабря заказы из предприятий в этих городах будут доставлять курьеры "Яндекс Еды" и Delivery Club", - говорится в сообщении.

На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге - к середине декабря, отмечается в сообщении.

"Вкусно - и точка" также расширяет зону доставки в регионах. Уже сегодня сервис будет запущен в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. Таким образом, оформить заказ во "Вкусно - и точка" с доставкой в "Яндекс Еде" и Delivery Club уже могут жители 47 городов по всей стране, добавляют в компании.

Сеть "Вкусно - и точка" объявила о запуске доставки с 29 ноября в отдельных регионах РФ.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в сеть "Макдоналдс".

Компании,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители