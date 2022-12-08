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5 часов назад

СМИ: российские девелоперы начали перебираться в ОАЭ

Лера Букина

Российские застройщики задумались над запуском проектов в Дубае. В частности, речь идет о крупных компаниях «Пионер» и «Самолет», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение трех источников в отрасли.

СМИ: российские девелоперы начали перебираться в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков отметил, что целью девелоперов является выживание бизнеса и его продолжение за границей. По словам гендиректора Kalinka Екатерины Румянцевой, в настоящее время рынок недвижимости столицы «лихорадит».

С начала года по ноябрь в новостройках Москвы и Подмосковья было продано 5,8 млн кв. м квартир и апартаментов. Однако данный показатель на 24% ниже уровня такого же периода прошлого года, следует из данных Dataflat.ru.

Сокращение общей выручки у московских застройщиков оценивается в 11% (она уменьшилась до 1,47 трлн рублей).

Вместе с тем эксперты указывают на увеличение спроса на рынке Дубая. Согласно данные Kalinka, за вышеуказанный период в городе удалось заключить 87,7 тыс. сделок с жилой недвижимостью. Данное значение демонстрирует рост на 44% к показателю за весь прошлый год.

Ранее в компании Asterus заявили порталу Life, что главными трендами текущего года в России стали увеличение зависимости рынка жилой недвижимости от ипотеки, сохранение стоимости новостроек внутри проекта, несмотря на стадию готовности, а также наличие двузначных скидок.

Компании,Екатерина Румянцева,Коммерсант,
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