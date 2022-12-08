«Газпром» пошел навстречу Китаю

Компания «Газпром» сообщила об увеличении по просьбе КНР суточных поставок газа китайским потребителям в сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами. В своем Telegram-канале холдинг подчеркнул, что в среду, 7 декабря, был зафиксирован новый суточный максимум.
«Газпром» оценивает превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств в 16,1%.
Таким образом, как уточнила компания, российская сторона пошла «навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год».
Поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC, отметил холдинг.
Накануне агентство «Синьхуа» проинформировало о том, что газовая магистраль «Сила Сибири» на территории Китая достигла конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Сообщалось об официальной сдаче участка газопровода Тайань-Тайсин в эксплуатацию. Принимающая российский газ трубопроводная система начинается в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай. Она пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.