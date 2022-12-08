Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Азербайджанская компания приостановила закупки нефти из России

Lenta.ru

Подразделение азербайджанской государственной компании SOCAR приостановило закупку российской нефти для своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Турции на фоне сложностей, вызванных санкциями Евросоюза, пишет Reuters.

Азербайджанская компания приостановила закупки нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом поставки из России в Турцию в прошлом месяце уже снизились до минимального уровня с февраля, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon. По словам источника агентства, SOCAR заново оценивает ситуацию, стремясь не нарушить западных санкций.

Между тем ранее, в период с января по август 2022 года, Турция закупила в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го, а НПЗ, включая завод SOCAR, сокращали закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.

В конце ноября сообщалось, что российская «Лукойл» лишилась из-за санкций доступа к идущему через Азербайджан трубопроводу БакуТбилиси — Джейхан (БТД), ведущему к Средиземному морю. По этому маршруту она ежегодно экспортировала два миллиона тонн добытой на каспийских месторождениях нефти.

Компании,Лукойл,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители