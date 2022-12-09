В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая является антимонопольным органом при правительстве Соединенных Штатов, потребовала заблокировать заявку технологической компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд.

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Это связано с опасениями, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту, пишет Reuters со ссылкой на директора по конкуренции FTC Холли Ведовой. В FTC указали, что поглощение "ведущей и независимой игровой студии" может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке.

Ведова отметила: "Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам". Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что будет бороться FTC. Он подчеркнул, что полностью уверен в правоте своей компании и будет решать дело в суде.