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13 минут назад

В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд

Газета.Ru

Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая является антимонопольным органом при правительстве Соединенных Штатов, потребовала заблокировать заявку технологической компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд.

В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд
Фото: DepositphotosDepositphotos

Это связано с опасениями, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту, пишет Reuters со ссылкой на директора по конкуренции FTC Холли Ведовой. В FTC указали, что поглощение "ведущей и независимой игровой студии" может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке.

Ведова отметила: "Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам". Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что будет бороться FTC. Он подчеркнул, что полностью уверен в правоте своей компании и будет решать дело в суде.

Ранее сообщалось, что Смит признал отставание консолей Xbox от PlayStation и Nintendo. Смит подтвердил, что Microsoft предложила Sony 10-летнее соглашение, согласно которому новые игры франшизы Call of Duty будут выходить на PlayStation одновременно с Xbox. Эта сделка может выступать гарантией того, что новые игры популярной серии после покупки американцами Activision Blizzard не станут эксклюзивом Xbox. Планирует ли Sony принимать предложение Microsoft, не уточняется.

Компании,Брэд Смит,Microsoft,
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