РФ сформировала парк самолетов для зарубежных направлений

Российские авиакомпании смогли вернуть к перевозкам за рубеж около 300 самолетов спустя полгода после введения санкций. Об этом рассказал «Коммерсант» .

«Российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет», — сообщает « Коммерсант ». Среди этих самолетов более 150 Boeing и Airbus, которые были выведены из реестра Бермудских островов и перерегистрированы в РФ. Теперь вместе с 150 «Суперджетами» за рубеж сможет летать почти половина парка перевозчиков.

В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Минтранс создал проект, по которому возвращение авиатранспорта производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ.