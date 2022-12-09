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1 час назад

«Коммерсант»: Россия сформировала парк самолетов для зарубежных направлений

Ura.Ru

Российские авиакомпании смогли вернуть к перевозкам за рубеж около 300 самолетов спустя полгода после введения санкций. Об этом рассказал «Коммерсант».

РФ сформировала парк самолетов для зарубежных направлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет», — сообщает «Коммерсант». Среди этих самолетов более 150 Boeing и Airbus, которые были выведены из реестра Бермудских островов и перерегистрированы в РФ. Теперь вместе с 150 «Суперджетами» за рубеж сможет летать почти половина парка перевозчиков.

В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Минтранс создал проект, по которому возвращение авиатранспорта производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ.

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