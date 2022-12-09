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1 час назад

Оценен возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки»

Лера Букина

Сумма страховых выплат после пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках может составить 30 млрд рублей. Об этом заявил представитель Всероссийского союза страховщиков, передает РБК.

Оценен возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет обо всем комплексе зданий ТЦ и сгоревших автомобилях снаружи.

«В случае если весь комплекс зданий (МЕГА. — прим. ред.), а также находящиеся рядом сооружения или автомобили сгорят, страховые выплаты могут составить около 20-30 млрд руб.», — подчеркнул он.

Огонь в гипермаркете локализовали в 8:25 на площади 7 тыс. кв. метров. Остальная часть торгового центра не была охвачена огнем.

Как сообщило ранее ТАСС, причиной пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке к зданию.

Торговый центр охватил пожар утром в пятницу, 9 декабря. Потушить огонь было проблематично из-за особенностей здания и большой горючей нагрузки. Пожар привел к обрушению кровли на площади 5 тыс. кв. м. В общей сложности огнем было охвачено 18 тыс. кв. м.

Компании,Всероссийский союз страховщиков,
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