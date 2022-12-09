Оценен возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки»

Сумма страховых выплат после пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках может составить 30 млрд рублей. Об этом заявил представитель Всероссийского союза страховщиков, передает РБК.

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Речь идет обо всем комплексе зданий ТЦ и сгоревших автомобилях снаружи.

«В случае если весь комплекс зданий (МЕГА. — прим. ред.), а также находящиеся рядом сооружения или автомобили сгорят, страховые выплаты могут составить около 20-30 млрд руб.», — подчеркнул он.

Огонь в гипермаркете локализовали в 8:25 на площади 7 тыс. кв. метров. Остальная часть торгового центра не была охвачена огнем.

Как сообщило ранее ТАСС, причиной пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке к зданию.