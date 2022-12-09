В России начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Одна из торговых сетей в России сообщила о запуске первых поставок алкоголя покинувших отечественный рынок иностранных брендов по параллельному импорту, передают «Известия».

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В такой список попали Jack Daniel's, Aberfeldy и Grant's. Цена большей части напитков осталось неизменной. Также сообщается, что дефицита товаров не будет.

Инициатива по включению алкогольных напитков в схему параллельного импорта принадлежит Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Именно она обратилась к властям с просьбой реализовать идею.

Данную меру решили принять в связи с риском возникновения дефицита алкогольных напитков в стране. Не все организации одобрили такой шаг. В частности, о риске ввоза контрафактного алкоголя говорили в Комитете производителей алкогольной продукции. При этом в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили об отсутствии нарушений при параллельном импорте алкоголя.