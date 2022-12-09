В России начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Одна из торговых сетей в России сообщила о запуске первых поставок алкоголя покинувших отечественный рынок иностранных брендов по параллельному импорту, передают «Известия».
В такой список попали Jack Daniel's, Aberfeldy и Grant's. Цена большей части напитков осталось неизменной. Также сообщается, что дефицита товаров не будет.
Инициатива по включению алкогольных напитков в схему параллельного импорта принадлежит Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Именно она обратилась к властям с просьбой реализовать идею.
Данную меру решили принять в связи с риском возникновения дефицита алкогольных напитков в стране. Не все организации одобрили такой шаг. В частности, о риске ввоза контрафактного алкоголя говорили в Комитете производителей алкогольной продукции. При этом в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили об отсутствии нарушений при параллельном импорте алкоголя.
Ранее «Известия», ссылаясь на Ассоциацию производителей игристых вин, сообщили, что средняя стоимость отечественного шампанского в этом году составит 350 рублей. Изменение цены за год оценивается в 20%. Динамика обусловлена использованием импортных составляющих.