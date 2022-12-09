ЕС нашел повод для конфискации активов российского бизнеса

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

Рейндерс пообещал предоставить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, передает ТАСС.