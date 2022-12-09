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1 час назад

ЕС нашел повод для конфискации активов российского бизнеса

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

ЕС нашел повод для конфискации активов российского бизнеса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рейндерс пообещал предоставить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, передает ТАСС.

Ранее замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил: если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.

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