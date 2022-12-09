Раскрыта личность нового главы Christian Dior

Известно, что компания LVMH, в состав которой входят такие торговые марки, как Louis Vuitton , Christian Dior, Givenchy, Guerlain и другие бренды, является крупнейшем в мире владельцем производителей предметов роскоши. Ранее французский бизнесмен занимал должность руководителя модного дома Berluti.

В октябре владелец компании LVMH Бернар Арно отказался от личного джета из соображений безопасности. Миллиардер рассказал, что избавился от джета после того, как в соцсетях появились аккаунты, отслеживающие каждый взлет и посадку бизнесмена. Такие страницы принялись создавать в связи с возмущением общественности тем фактом, что главы конгломерата заявили о желании сделать углеродный след в мире минимальным, однако при этом продолжили летать на частных самолетах.