Казахстанский Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир»

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") в настоящее время не обслуживает российские карты "Мир". Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в кол-центре банка.
"В настоящее время проведение платежей картами системы "Мир" в Республике Казахстан по "Народному банку" через POS-терминалы приостановлено. Обслуживание карт в банкоматах также недоступно. Операции по этой платежной системе не проходят ни в терминалах, ни в банкоматах. Кроме того, наш банк не выпускает карты "Мир", - сказал собеседник ТАСС.
По его словам, это последняя актуальная информация от 14 ноября, сотрудникам кол-центра на данный момент не поступали сведения о письме Управления по контролю за иностранными активами - подразделения Минфина США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в республику, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в документе отмечалось, что решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в пятницу пояснили, что казахстанские банки вправе теперь принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.
В конце сентября в Halyk Bank заявляли, что обслуживают российские карты "Мир" мир через свои POS-терминалы, однако выдача наличных невозможна уже в течение нескольких месяцев.
Halyk Bank - системообразующий коммерческий банк Казахстана, один из крупнейших банков республики по размеру капитала.
В свою очередь в справочной службе дочернего банка ВТБ в Казахстане корреспонденту ТАСС рассказали, что финансовая организация обслуживает карты "Мир" без ограничений как в терминалах, так и в банкоматах. "В наших банкоматах разовая транзакция составляет до 400 тыс. тенге ($844). С нашей стороны нет комиссий, связанных с выдачей, и нет лимитов", - пояснила собеседник агентства. Такие же услуги банк предоставлял и в конце сентября нынешнего года.