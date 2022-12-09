Казахстанский Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир»

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") в настоящее время не обслуживает российские карты "Мир". Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в кол-центре банка.

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"В настоящее время проведение платежей картами системы "Мир" в Республике Казахстан по "Народному банку" через POS-терминалы приостановлено. Обслуживание карт в банкоматах также недоступно. Операции по этой платежной системе не проходят ни в терминалах, ни в банкоматах. Кроме того, наш банк не выпускает карты "Мир", - сказал собеседник ТАСС.

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По его словам, это последняя актуальная информация от 14 ноября, сотрудникам кол-центра на данный момент не поступали сведения о письме Управления по контролю за иностранными активами - подразделения Минфина США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в республику, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в документе отмечалось, что решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в пятницу пояснили, что казахстанские банки вправе теперь принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

В конце сентября в Halyk Bank заявляли, что обслуживают российские карты "Мир" мир через свои POS-терминалы, однако выдача наличных невозможна уже в течение нескольких месяцев.

Halyk Bank - системообразующий коммерческий банк Казахстана, один из крупнейших банков республики по размеру капитала.

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