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1 час назад

Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

News.ru

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что приступил к работе в «Яндексе». В Telegram-канале он опубликовал фото бейджика, отметив, что сегодня — его первый рабочий день.

Кудрин вышел на новую работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый день на новой работе, — подписал снимок Кудрин.

Ранее Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.

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Одной из главных своих задач на новом посту он назвал сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании. Кудрин добавил, что «Яндекс» должен «оставаться независимой и лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

До этого он подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Кудрин отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

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