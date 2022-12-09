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6 часов назад

"Газпром" и Турция обсудили перспективы создания газового хаба

ТАССиещё 2

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и министром энергетики Турции Фатихом Донмезом обсудил поставки российского газа в республику и перспективы создания газового хаба, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" и Турция обсудили перспективы создания газового хаба
Фото: ТАССТАСС

"Состоялся рабочий визит делегации "Газпрома" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Турцию. В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча Алексея Миллера и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", - сказано в сообщении.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы. Данный вопрос обсуждался 13 октября на встрече президентов России и Турции в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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