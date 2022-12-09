Украинский банк подал жалобу против России в ЕСПЧ

Пресс-служба украинского Ощадбанка сообщила, что финансовая организация подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека», – говорится на сайте банка.

Там также указано, что во время СВО Ощадбанк понес огромные убытки, а многие отделения банка получили повреждения.

Ощадбанк был является одним из крупнейших государственных банков Украины и был создан на базе учреждений Сбербанка СССР.