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1 час назад

Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в ЕСПЧ

Елена Прошина

Пресс-служба украинского Ощадбанка сообщила, что финансовая организация подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом пишет РИА «Новости».

Украинский банк подал жалобу против России в ЕСПЧ
Фото: ТАССТАСС

«Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека», – говорится на сайте банка.

Там также указано, что во время СВО Ощадбанк понес огромные убытки, а многие отделения банка получили повреждения.

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Ощадбанк был является одним из крупнейших государственных банков Украины и был создан на базе учреждений Сбербанка СССР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал россиянам альтернативу ЕСПЧ, из-под юрисдикции которого РФ вышла 16 сентября. По словам Путина, граждане России могут обращаться в «наш собственный Конституционный суд».

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