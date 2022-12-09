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1 час назад

IKEA отказала в компенсациях сотням россиян

Елена Прошина

Шведская компания IKEA не удовлетворила требования более 500 работников российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате 50 тысяч рублей компенсаций. Кроме того, в компании отказалась гарантировать сохранение рабочих мест при переходе фабрик к новому собственнику. Об этом сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», – сказано в официальном ответе компании.

Петицию с требованием гарантировать сохранение рабочих мест при переходе заводов IKEA к новому собственнику и выплатить каждому сотруднику компенсацию в размере 50 тысяч рублей подписали 510 сотрудников фабрик «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка».

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Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что сейчас инициативная группа работников проводит опрос, устраивает ли работников IKEA такой ответ компании.

«Если несогласных окажется большинство, профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос - и выйдет на коллективные переговоры», – сказал он.

Компании,Ikea,
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