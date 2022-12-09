IKEA отказала в компенсациях сотням россиян

Шведская компания IKEA не удовлетворила требования более 500 работников российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате 50 тысяч рублей компенсаций. Кроме того, в компании отказалась гарантировать сохранение рабочих мест при переходе фабрик к новому собственнику. Об этом сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».