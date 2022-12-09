IKEA отказала в компенсациях сотням россиян

Шведская компания IKEA не удовлетворила требования более 500 работников российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате 50 тысяч рублей компенсаций. Кроме того, в компании отказалась гарантировать сохранение рабочих мест при переходе фабрик к новому собственнику. Об этом сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».
«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», – сказано в официальном ответе компании.
Петицию с требованием гарантировать сохранение рабочих мест при переходе заводов IKEA к новому собственнику и выплатить каждому сотруднику компенсацию в размере 50 тысяч рублей подписали 510 сотрудников фабрик «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка».
Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что сейчас инициативная группа работников проводит опрос, устраивает ли работников IKEA такой ответ компании.
«Если несогласных окажется большинство, профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос - и выйдет на коллективные переговоры», – сказал он.