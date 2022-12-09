"Вкусвилл" подтвердил утечку персональных данных клиентов

Ретейлер "Вкусвилл" подтвердил факт утечки персональных данных клиентов, однако компания заверяет, что полные данные банковских карт не попали в Сеть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее в Telegram-канале In2security появились сведения о том, что в интернете выложена база данных клиентов "Вкусвилла", оформлявших заказы на сайте. Выложена следующая информация: телефон и электронная почта покупателя, дата заказа, дата доставки, сумма покупки, а также последние четыре цифры номера банковской карты.

"Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние 4 цифры номера банковской карты", - сообщили в компании.

В компании добавляют, что утраченные данные не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения банковских карт, компания продолжает расследование инцидента.

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