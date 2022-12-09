Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

"Вкусвилл" подтвердил утечку персональных данных клиентов

ТАСС

Ретейлер "Вкусвилл" подтвердил факт утечки персональных данных клиентов, однако компания заверяет, что полные данные банковских карт не попали в Сеть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

"Вкусвилл" подтвердил утечку персональных данных клиентов
Фото: ТАССТАСС

Ранее в Telegram-канале In2security появились сведения о том, что в интернете выложена база данных клиентов "Вкусвилла", оформлявших заказы на сайте. Выложена следующая информация: телефон и электронная почта покупателя, дата заказа, дата доставки, сумма покупки, а также последние четыре цифры номера банковской карты.

"Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние 4 цифры номера банковской карты", - сообщили в компании.

В компании добавляют, что утраченные данные не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения банковских карт, компания продолжает расследование инцидента.

О компании

"Вкусвилл" - бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. По состоянию на декабрь сеть включает более 1 300 магазинов и 120 дарксторов в 67 городах России.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители