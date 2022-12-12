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51 минуту назад

Российские туристы остались без скидок при бронировании туров на следующий год

Ura.Ruиещё 2

Акции и скидки на раннее бронирование гостиниц в 2023 году практически исчезли, а большинство предложений теперь предоставляются по стандартным ценам даже за большой срок до начала тура. О причинах таких изменений в политике отельеров рассказали эксперты в данном направлении.

Туристы остались без скидок при бронировании туров на следующий год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гостиницы стали реже прибегать к акциям раннего бронирования, предполагающим продажу номеров зимой на весенне-летний сезон с дисконтом. Отели в этом году предпочитают загружать на следующий сезон стандартные тарифы», — передает «КоммКоммерсант» слова директора B2B-направления Ostrovok.ru Дарьи Кочетковой. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также добавил, что после пандемии COVID-19 число отелей с подобными предложениями упало в два-три раза.

Также Кочеткова считает, что изменения на рынке гостиниц произошли из-за сложностей планирования в период нестабильности. По ее словам, практически невозможно заранее понять цену на услуги и товары, которые будут предоставлены. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова также дала объяснение мотивации гостиниц. «В личной беседе отельеры говорят, что не видят смысла в подобных акциях из-за сложностей с планированием отпуска у россиян. Часть объектов предлагает скидки, но только при полной невозвратной предоплате», — указала она.

Компании,Сергей Ромашкин,Коммерсант,
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