Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Мэр Тбилиси поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией

ТАССиещё 5

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в понедельник высказался в поддержку идеи возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Из России в Грузию нет прямых рейсов, но граждане России спокойно приезжают к нам. Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России. Если с их стороны [России] будет принято решение о возобновлении прямых рейсов, ничего не вижу в этом плохого", - сказал Каладзе журналистам.

Он отметил популярность Грузии среди путешественников из России, а также напомнил, что в РФ проживает "около миллиона" граждан Грузии.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок. Комментируя слова Гончара, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией в данный момент не стоит в повестке дня.

Согласно указу президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.

Компании,Денис Гончар,Зураб Абашидзе,Каха Каладзе,Владимир Путин,МИД России,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители