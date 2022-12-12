В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в понедельник высказался в поддержку идеи возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией.
"Из России в Грузию нет прямых рейсов, но граждане России спокойно приезжают к нам. Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России. Если с их стороны [России] будет принято решение о возобновлении прямых рейсов, ничего не вижу в этом плохого", - сказал Каладзе журналистам.
Он отметил популярность Грузии среди путешественников из России, а также напомнил, что в РФ проживает "около миллиона" граждан Грузии.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок. Комментируя слова Гончара, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией в данный момент не стоит в повестке дня.
Согласно указу президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.