В Грузии выступили за возобновление авиасообщения с Россией

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в понедельник высказался в поддержку идеи возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

Фото: ТАСС ТАСС

"Из России в Грузию нет прямых рейсов, но граждане России спокойно приезжают к нам. Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России. Если с их стороны [России] будет принято решение о возобновлении прямых рейсов, ничего не вижу в этом плохого", - сказал Каладзе журналистам.

Он отметил популярность Грузии среди путешественников из России, а также напомнил, что в РФ проживает "около миллиона" граждан Грузии.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок. Комментируя слова Гончара, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией в данный момент не стоит в повестке дня.