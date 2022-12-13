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33 минуты назад

Forbes назвал Павла Дурова богатейшим человеком ОАЭ

Мир24

Российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующую информацию опубликовало международное деловое издание Forbes.

Согласно данным Forbes, на сегодняшний день размер состояния Павла Дурова оценивается в 15,1 миллиарда долларов США, что позволяет ему занимать первую строчку в списке самых богатых бизнесменов ОАЭ.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Дуров уже не в первый раз возглавляет подобный рейтинг – в 2021 году Forbes также признавал его самым богатым бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов.

Миллиардер получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года. Таким образом, в настоящее время он является гражданином по меньшей мере четырех стран – России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В списке представлены наследники из 20 семей, совокупное состояние которых достигает $522 млрд.

Компании,Илон Маск,Павел Дуров,
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