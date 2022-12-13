Forbes назвал Павла Дурова богатейшим человеком ОАЭ

Российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующую информацию опубликовало международное деловое издание Forbes.

Согласно данным Forbes, на сегодняшний день размер состояния Павла Дурова оценивается в 15,1 миллиарда долларов США, что позволяет ему занимать первую строчку в списке самых богатых бизнесменов ОАЭ.

Дуров уже не в первый раз возглавляет подобный рейтинг – в 2021 году Forbes также признавал его самым богатым бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов.

Миллиардер получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года. Таким образом, в настоящее время он является гражданином по меньшей мере четырех стран – России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.