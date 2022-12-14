Молдавия собралась подать в суд на «Газпром»

Молдавия собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в интервью Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

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«"Газпром" виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке. И мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта», — подчеркнул политик.

Спыну добавил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку государство было вынуждено перенаправлять средства и брать кредиты.

Вице-премьер указал, что Молдавия рассчитывала на «Газпром», поскольку российская компания не предлагала пересмотреть или разорвать его, а также сократить объем поставок.

По словам Спыну, власти страны считают, что концерн спустя 30 лет поставок стал ненадежным партнером. Он добавил, что Россия не может требовать оплаты за газ для Приднестровья, со своей же стороны Кишинев все оплатил. Политик также назвал суверенным правом хранить закупленный газ в хранилищах Украины.