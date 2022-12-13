Итальянский банк захотел продать российскую «дочку» Газпромбанку

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже дочернего предприятия «Интеза» в России структурам Газпромбанка, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Стороны пока не могут прийти к соглашению, так как Intesa Sanpaolo не хочет сохранять корреспондентские отношения с «дочкой».

Один из контрагентов российской «Интезы» рассказал, что еще летом на ее покупку претендовало несколько инвесторов, однако почти все ожидали сохранения корреспондентских отношений с итальянской материнской структурой. В ноябре «Интерфакс» писал, что «дочку» Intesa могут выкупить местные топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико.

«Итальянская сторона довольно четко дала всем понять, что на это можно не рассчитывать, поэтому когда появилась информация о возможной продаже банка менеджменту, никто не удивился», — заявил один из источников.

По данным Frank Media, Фаллико имеет связи с менеджментом Газпромбанка. В 2012 года итальянец занял пост главы набсовета российско-итальянского фонда прямых инвестиций «Мир Кэпитал», учрежденного Intesa Sanpaolo и Газпромбанком, свидетельствуют данные «Росконгресса». Кроме того, Intesa Sanpaolo часто кредитовала проекты «Газпрома».