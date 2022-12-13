Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии

Эстонские власти приняли решение ввести запрет для государственной железнодорожной компании Operail на осуществление перевозок российских и белорусских грузов. Мера вступает в силу с 1 января 2023 года, передает портал государственного телерадиовещания ERR.
Отмечается, что соответствующий указ был подписан министром экономики и инфраструктуры Эстонии Рийной Сиккут.
Также руководство предприятия должно дать оценку этичности коммерческих отношений компании с российской и белорусской сторонами и отказаться от таких деловых отношений. Компанию призвали заменить их новыми направлениями бизнеса.
Ранее финское телерадиовещание Yle проинформировало о намерении руководства эстонский Operail начать в Финляндии перевозки российского никеля. Он не попал в санкционный список ЕС. Operail оценивала сокращение объема грузоперевозок компании в два раза за год. Отказ от перевозок всех грузов российского происхождения объем может сократиться еще на 65-70%.