Эстония запретила Operail перевозить грузы из России и Белоруссии

Эстонские власти приняли решение ввести запрет для государственной железнодорожной компании Operail на осуществление перевозок российских и белорусских грузов. Мера вступает в силу с 1 января 2023 года, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

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Отмечается, что соответствующий указ был подписан министром экономики и инфраструктуры Эстонии Рийной Сиккут.

Также руководство предприятия должно дать оценку этичности коммерческих отношений компании с российской и белорусской сторонами и отказаться от таких деловых отношений. Компанию призвали заменить их новыми направлениями бизнеса.