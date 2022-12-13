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1 час назад

Богаче шейхов: Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ

Ferra.ru

Издание Forbes опубликовало свежий рейтинг, в том числе самых богатых людей в Объединённых Арабских Эмиратах.

Богаче шейхов: Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внезапно, на первом месте списка расположился Павел Дуров. На сегодняшний день его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Это почти в 5 раз больше, чем у ближайшего соперника предпринимателя в стране.

Что интересно, прямо сейчас у Дурова имеется гражданство сразу четырёх стран: Российской Федерации, Федерации Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. При этом гражданином последней он успел стать лишь в феврале 2022 года.

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Напомним, что Павел Дуров основал ВКонтакте в 2006 году в возрасте 22 лет. Затем он создал мессенджер Telegram, активную работу над которой он ведёт до сих пор.

Компании,Павел Дуров,
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