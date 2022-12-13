Калужский «Кристалл» подал жалобу на Jägermeister

Как уточняется, причиной конфликта стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая якобы давит на калужского производителя и ритейлеров. По словам представителей «Кристалла», компания Mast-Jägermeister, пытается запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Кроме того, немецкая компания также запрещает оптовикам и торговым сетям заниматься продажей этих продуктов.