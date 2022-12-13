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42 минуты назад

Калужский «Кристалл» подал жалобу на Jägermeister

Елена Прошина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу от калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» на немецкий Jägermeister. Об этом сообщает РИА «Новости».

Калужский «Кристалл» подал жалобу на Jägermeister
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщило ведомство.

Как уточняется, причиной конфликта стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая якобы давит на калужского производителя и ритейлеров. По словам представителей «Кристалла», компания Mast-Jägermeister, пытается запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Кроме того, немецкая компания также запрещает оптовикам и торговым сетям заниматься продажей этих продуктов.

Напомним, что в ноябре компания Jagermeister объявила освоём уходе из России.

Компании,САО Кристалл,ФАС России,
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