Калужский «Кристалл» подал жалобу на Jägermeister

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу от калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» на немецкий Jägermeister. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщило ведомство.
Как уточняется, причиной конфликта стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая якобы давит на калужского производителя и ритейлеров. По словам представителей «Кристалла», компания Mast-Jägermeister, пытается запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Кроме того, немецкая компания также запрещает оптовикам и торговым сетям заниматься продажей этих продуктов.
Напомним, что в ноябре компания Jagermeister объявила освоём уходе из России.