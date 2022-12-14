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15 минут назад

Крупнейший производитель цемента уйдет с российского рынка

Лера Букина

Крупнейшая швейцарская компания Holcim, занимающаяся производством цемента, сообщила о подписании соглашения о передаче российских активов местному менеджменту. Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

Крупнейший производитель цемента уйдет с российского рынка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бизнес будет функционировать в стране под новым брендом. В сообщении также говорится, что соглашение будут исполнять в соответствии со всеми требованиями российского законодательства.

В компании подчеркнули, что данным шагом финализируется процедура выхода Holcim с рынка России.

Компания отметила, что в настоящее время прилагаются «усилия для того, чтобы сделать данный процесс максимально комфортным для сотрудников, клиентов и всех вовлеченных сторон».

Как сообщил РБК, в российском офисе компании отказались комментировать детали до прохождения всех этапов одобрения со стороны ведомств.

Holcim является подразделением Holcim Group, которое специализируется на производстве стройматериалов и заполнителей, базирующееся в Швейцарии.

Компании,
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