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21 минуту назад

Крупнейшие российские ТЦ потеряли четверть посетителей

Lenta.ru

Из-за ухода иностранных брендов крупнейшие российские торговые центры потеряли четверть посетителей с января по ноябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies. Эксперты не ожидают восстановления интереса россиян к таким моллам до середины следующего года.

Крупнейшие российские ТЦ потеряли четверть посетителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Статистика касается ТЦ с площадью более 80 тысяч квадратных метров в Москве и Подмосковье. По сравнению с допандемийным 2019 годом посещаемость крупнейших моллов упала на 39 процентов. У больших ТЦ площадью 40-80 тысяч квадратных метров наблюдаются меньшие потери — на 7 процентов год к году и на 24 процентов по сравнению с 2019 годом.

Трафик в средних объектах (20-40 тысяч квадратных метров) сохранился на уровне 2021 года, но оказался на 26 процента ниже, чем до пандемии. В выигрыше оказались малоформатные ТЦ площадью 5-20 тысяч квадратных метров — в них посещаемость выросла за год на 1 процент. По сравнению с 2019-ым, однако, трафик все же упал на 8 процентов.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев считает, что успех деятельности маленьких моллов связан с ориентацией на товары повседневного спроса. Западные бренды редко арендовали площади в таких ТЦ, в то время в крупноформатных объектах они являлись «якорными» арендаторами. Кроме того, крупнейшие моллы сильно пострадали и от спада покупательной способности россиян, отмечает эксперт.

Доля пустующих площадей в российских ТЦ за год увеличилась с 9 до 12 процентов, приводит «Ъ» подсчеты «Магазина магазинов». Рост продолжается даже с учетом активного выхода на рынок локальных брендов.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

В ноябре участники рынка торговой недвижимости предупредили, что в России может закрыться каждый второй торговый центр. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) рассказали, что на продажу выставлено уже около 200 моллов. Все они находятся в банкротном и предбанкротном состояниях.

Компании,Михаил Васильев,Коммерсант,
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