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1 час назад

Против Meta* подали иск за разжигание конфликта в Эфиопии

Российская Газета

Во вторник двое исследователей из Эфиопии и кенийская правозащитная организация Katiba Institute подали иск против компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), сообщило издание France24. Они обвиняют алгоритмы Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta, запрещенной и заблокированной на территории РФ) в продвижении постов, призывающих к насилию.

Против Meta* подали иск за разжигание конфликта в Эфиопии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Истцы заявляют, что компании не удалось создать систему, которая бы отслеживала опасные публикации, и что она не стала нанимать достаточное число сотрудников для офиса в Найроби, на котором лежит ответственность за модерацию контента в регионе.

В одном из описанных случаев бездействие администрации Facebook привело к убийству отца одного из исследователей. В октябре 2021 года в соцсети появились призывы к убийству Мирега Амаре Абра, преподавателя химии из региона Тыграй в Эфиопии. В публикациях также содержался адрес пожилого человека. В ноябре того же года профессор, которого близкие описывают как искреннего православного христианина, был застрелен в своем же доме.

"Если бы Facebook просто правильно модерировал посты, мой отец был бы жив", - заявил сын убитого.

В прошлом году в США против Meta было заведено похожее дело. Тогда компанию обвиняли в том, что Facebook сыграл существенную роль в геноциде рохинджа в Мьянме.

Иск в Верховный суд Кении подан на фоне начала сложного процесса урегулирования конфликта в мятежном регионе. Несмотря на то, что стороны договорились о прекращении вооруженного противостояния, этот мир довольно хрупкий. Кроме того, затяжное противостояние привело к тяжелым гуманитарным последствиям.

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