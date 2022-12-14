Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» за 38 млрд рублей

По его словам, данную сделку можно назвать крупнейшей в вопросе слияния и поглощения на московском рынке за последние годы.

«Цена, по которой мы вышли из актива, очень хорошая, даже для докризисного рынка, не говоря уже о рынке, в котором мы находимся сейчас», — подчеркнул собеседник.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что что банк «Траст» приступил к обсуждению вопроса продажи банка для малого и среднего бизнеса «Точка». По словам трех собеседников издания, разговор продвинулся больше всего с банком «Тинькофф». Информацию о планах продать актив подтвердили в «Трасте». При этом там отметили, что сделано это будет тогда, когда будет наблюдаться «подходящая конъюнктура рынка».