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51 минуту назад

Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» за 38 млрд рублей

Лера Букина

Девелоперская компания «Интеко», принадлежавшая ранее государственному банку непрофильных активов «Траст», была продана компании Sminex Алексея Тулупова. Сумма сделки составила 38 млрд рублей, заявил председатель правления «Траста» Александр Соколов, передает РБК.

Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» за 38 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, данную сделку можно назвать крупнейшей в вопросе слияния и поглощения на московском рынке за последние годы.

«Цена, по которой мы вышли из актива, очень хорошая, даже для докризисного рынка, не говоря уже о рынке, в котором мы находимся сейчас», — подчеркнул собеседник.

У компании получилось продать бизнес по такой стоимости благодаря уверенности покупателя в дальнейшем формировании качественного денежного потока.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что что банк «Траст» приступил к обсуждению вопроса продажи банка для малого и среднего бизнеса «Точка». По словам трех собеседников издания, разговор продвинулся больше всего с банком «Тинькофф». Информацию о планах продать актив подтвердили в «Трасте». При этом там отметили, что сделано это будет тогда, когда будет наблюдаться «подходящая конъюнктура рынка».

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