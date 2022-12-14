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48 минут назад

Twitter уволил личного адвоката Илона Маска

Ferra.ru

New York Times сообщает, что Twitter предпринимает радикальные меры по сокращению расходов. Так, уволили Алекса Спиро, который возглавлял юридическую и политическую команды компании. Этот адвокат был одним из близких союзников Илона Маска.

Twitter уволил личного адвоката Илона Маска
Фото: 

В последние "недели" Twitter, как сообщается, не платил арендную плату за свою главную штаб-квартиру в Сан-Франциско и вспомогательные офисы в других странах, что еще больше говорит о не самых лучших временах соцсети.

На фоне усилий по сокращению расходов Маск переформировал юридическую команду Twitter в преддверии судебных баталий, с которыми компания, вероятно, столкнется в ближайшем будущем.

Недавно он уволил Алекса Спиро. Этот адвокат по уголовным делам был одним из близких союзников Маска. Спиро было поручено возглавить юридическую и политическую команды компании, но, как сообщается, Маск стал недоволен своим личным адвокатом после того, как узнал, что тот оставил Джеймса Бейкера на посту заместителя главного юрисконсульта Twitter. Бейкер была уволен после того, как Маск узнал, что именно он отвечал за рассмотрение решения компании ограничить размещение сообщений, связанных со статьей The New York Post о ноутбуке Хантера Байдена (сына нынешнего президента США, Джо Байдена).

С тех пор Маск, как сообщается, привлек "более полдюжины" юристов из SpaceX, чтобы заполнить пустоту, оставленную Спиро и Бейкером.

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