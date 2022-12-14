Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября, следует из сообщения организации.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

В церемонии награждения принял участие зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В конце ноября Сбер назвал имена первых лауреатов в трех номинациях. Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.

Каждый из ученых получил по 20 млн рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку — награждал деятелей науки глава банка Герман Греф, рассказали в Сбере.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.