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39 минут назад

Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии

Газета.Ru

Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября, следует из сообщения организации.

Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

В церемонии награждения принял участие зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В конце ноября Сбер назвал имена первых лауреатов в трех номинациях. Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.

Каждый из ученых получил по 20 млн рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку — награждал деятелей науки глава банка Герман Греф, рассказали в Сбере.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

Сбербанк в 2021 году учредил научную премию, которая охватывает исследования в области биологии, медицины, IT, математики, физики и других областей науки, и поощряет ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России, исследования которых вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы.

Компании,Юрий Оганесян,Александр Габибов,Дмитрий Чернышенко,Герман Греф,РАН,Сбербанк России,Правительство РФ,
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