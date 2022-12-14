Правительство РФ оценило долю Shell в «Сахалине-2»

Правительство России выпустило распоряжение, в котором доля нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2» оценивается в 94,8 млрд руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«На основании отчета об оценке доли 27,49999998621683 процента в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия», передача которой <…> не была осуществлена акционеру компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд», от 28 ноября 2022 г., утвердить оценку указанной доли в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей», — сказано в распоряжении.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что британский нефтегазовый концерн Shell может до конца 2022 года серьезно сократить размер офиса в России.
По его словам, несмотря на существенное сокращение офиса, компания все равно не собирается закрывать свое представительство в РФ.