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17 минут назад

Правительство РФ оценило долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд рублей

Газета.Ru

Правительство России выпустило распоряжение, в котором доля нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2» оценивается в 94,8 млрд руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ оценило долю Shell в «Сахалине-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На основании отчета об оценке доли 27,49999998621683 процента в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия», передача которой <…> не была осуществлена акционеру компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд», от 28 ноября 2022 г., утвердить оценку указанной доли в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей», — сказано в распоряжении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что британский нефтегазовый концерн Shell может до конца 2022 года серьезно сократить размер офиса в России.

По его словам, несмотря на существенное сокращение офиса, компания все равно не собирается закрывать свое представительство в РФ.

Компании,Shell,Правительство РФ,
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