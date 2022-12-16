Молдавия погасила долг перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале . По его словам, «Газпрому» выплачено 47 млн 640 тысяч долларов.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20 числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.