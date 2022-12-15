Ericsson передаст бизнес в России местному менеджменту

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передаст российский бизнес под управление местного менеджмента. Компания заявила о заключении соответствующего соглашения на своем сайте.

Российское подразделение Ericsson отвечало за поддержку клиентов, в компании работает около 40 сотрудников. В рамках договора, помимо персонала, к местным менеджерам перейдут определенные контракты и некоторые активы компании.

В 2023 году Ericsson покинет российский рынок. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности в стране и выполнения юридических, договорных и административных требований.

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и других «исключительных расходов». Позднее Ericsson оценил свои потери после ухода с российского рынка в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов).

В общей сложности компания уволила 400 человек. О намерении Ericsson сократить персонал стало известно в конце августа. Подразделение уволило даже тех работников, которые осуществляют техподдержку на сетях операторов связи.