«Тинькофф» начал принимать юани в банкоматах

Российский банк «Тинькофф» расширил перечень наличной валюты, которую принимают банки организации. Теперь банкоматы организации начали принимать юани. Об этом сообщает Frank Media.
В данный момент внести валюту можно только в части банкоматов, но в будущем банк планирует расширить это количество в зависимости от спроса на операции с юанями. При этом вклады в юанях банк запустил ещё в сентябре 2022 года. Тогда отмечалось, что «Тинькофф» собирается и дальше расширять свою работу с альтернативными валютами.
Ранее стало известно, что «Тинькофф банк» начал отправлять SWIFT-переводы в Монголию, Сербию и Боснию.
«Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах во все банки Таджикистана и в некоторые – Казахстана, в евро – в некоторые банки Боснии и Герцеговины и Сербии. В долларах и евро – во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Китая», – сказано в сообщении банка.