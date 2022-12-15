«Тинькофф» начал принимать юани в банкоматах

В данный момент внести валюту можно только в части банкоматов, но в будущем банк планирует расширить это количество в зависимости от спроса на операции с юанями. При этом вклады в юанях банк запустил ещё в сентябре 2022 года. Тогда отмечалось, что «Тинькофф» собирается и дальше расширять свою работу с альтернативными валютами.