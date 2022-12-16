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11 минут назад

ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов

Ura.Ru

Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам. По данным дипломатических источников, послаблений добились предприниматели Дмитрий Мазепин, Андрей Гурьев, Моше Кантор, Андрей Мельниченко и его жена Александра.

ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов
Фото: ТАССТАСС

«Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Санкции против России захотели изменить

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе пермский миллиардер Дмитрий Мазепин, как владелец компании «Уралхим».

Компании,Андрей Мельниченко,Дмитрий Мазепин,Вадим Мошкович,Андрей Гурьев,Уралхим,ЕС,
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