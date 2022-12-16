ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов

«Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.