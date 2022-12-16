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35 минут назад

Производитель Persil сменит название в России

Лера Букина

Немецкий концерн Henkel с начала следующего года начнет функционировать на рынке России как самостоятельная компания под названием Lab Industries. Об этом сообщает «Коммерсант».

Производитель Persil обособит бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что соответствующее письмо гендиректор представительства Henkel в РФ Сергей Быковских направил поставщикам.

Компания выпускает косметику и продукцию бытовой химии под брендами Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa.

Весной Henkel сообщил, что сворачивает бизнес в стране. Сейчас, как уточняется в письме, компания выполняет то, что задумала ранее. Отмечается, что уход с рынка предполагает передачу прав собственности. Сделка подразумевает независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel, подчеркивается в сообщении.

По словам источника газеты, компании пока не удалось передать бизнес новому владельцу. Вместе с тем отмечается, что в списке претендентов числятся те, попал под ограничения западных стран.

В «Infoline-Аналитики» считают, что справедливой ценой сделки является сумма в €600 млн. При этом там отмечают, что в данном случае должен быть предусмотрен дисконт.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

О планах Henkel продать свои российские предприятия, в том числе завод по производству строительных смесей в Челябинской области, стало известно в августе.

Компании,Сергей Быковских,Коммерсант,
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