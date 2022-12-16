Производитель Persil обособит бизнес в России

Немецкий концерн Henkel с начала следующего года начнет функционировать на рынке России как самостоятельная компания под названием Lab Industries. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что соответствующее письмо гендиректор представительства Henkel в РФ Сергей Быковских направил поставщикам.

Компания выпускает косметику и продукцию бытовой химии под брендами Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa.

Весной Henkel сообщил, что сворачивает бизнес в стране. Сейчас, как уточняется в письме, компания выполняет то, что задумала ранее. Отмечается, что уход с рынка предполагает передачу прав собственности. Сделка подразумевает независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel, подчеркивается в сообщении.

По словам источника газеты, компании пока не удалось передать бизнес новому владельцу. Вместе с тем отмечается, что в списке претендентов числятся те, попал под ограничения западных стран.

В «Infoline-Аналитики» считают, что справедливой ценой сделки является сумма в €600 млн. При этом там отмечают, что в данном случае должен быть предусмотрен дисконт.