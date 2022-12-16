ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов

Европейский союз намерен прибегнуть к введению санкционных послаблений для определенных российских бизнесменов. Речь идет о тех, кто связан со сферой удобрений, сообщает портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

Фото: ТАСС ТАСС

Предполагается, что у отдельных стран ЕС будет возможность размораживать их средства, если они нужны для того, чтобы финансировать поставки продовольствия и удобрений, особенно в Африку. В данном случае будет необходимо предварительно проконсультироваться с представителями Еврокомиссии.

Отмечается, что обсуждение частичных исключений заняло 11 часов. Некоторые страны сообщили о намерении заблокировать новый пакет санкций против РФ в случае разморозки средств бизнесменов во всех государствах ЕС. Среди них оказались Литва и Польша.