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1 час назад

Европа смягчит санкции для шести российских бизнесменов

Лера Букина

Европейский союз намерен прибегнуть к введению санкционных послаблений для определенных российских бизнесменов. Речь идет о тех, кто связан со сферой удобрений, сообщает портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов
Фото: ТАССТАСС

В таком списке числятся Андрей Мельниченко, его супруга Александра, Андрей Гурьев, Вячеслав Моше Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

Предполагается, что у отдельных стран ЕС будет возможность размораживать их средства, если они нужны для того, чтобы финансировать поставки продовольствия и удобрений, особенно в Африку. В данном случае будет необходимо предварительно проконсультироваться с представителями Еврокомиссии.

Отмечается, что обсуждение частичных исключений заняло 11 часов. Некоторые страны сообщили о намерении заблокировать новый пакет санкций против РФ в случае разморозки средств бизнесменов во всех государствах ЕС. Среди них оказались Литва и Польша.

Санкции против России захотели изменить

Ранее стало известно о согласовании в Евросоюзе девятого пакета санкций против РФ. СМИ сообщили, что его намерены утвердить 16 декабря по письменной процедуре.

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