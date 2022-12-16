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1 час назад

ЕС добавил в черный список более 160 российских компаний

Лера Букина

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о внесении Евросоюзом в черный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов, передает РИА Новости.

ЕС добавил в черный список более 160 российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он опубликовал соответствующий пост в Twitter. По словам замглавы ЕК, согласовать девятый пакет санкций в ЕС удалось, однако, как уточнил Домбровскис, он еще не начал действовать. Он отметил, что ограничения запустят в действие в скором времени после их размещения в журнале ЕС.

По его словам, рестрикции также затронут «сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследование, проведение опросов общественного мнения и другие».

Санкции против России захотели изменить

Ранее портал EUobserver, ссылаясь на неназванных дипломатов, сообщил, что Европейский союз намерен прибегнуть к введению санкционных послаблений для определенных российских бизнесменов. Речь идет о тех, кто связан со сферой удобрений. В таком списке числятся Андрей Мельниченко, его супруга, Андрей Гурьев, Вячеслав Моше Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

До этого стало известно о согласовании в Евросоюзе девятого пакета санкций против РФ. СМИ сообщили, что его намерены утвердить 16 декабря по письменной процедуре.

Компании,Валдис Домбровскис,Андрей Мельниченко,Дмитрий Мазепин,Вадим Мошкович,Андрей Гурьев,Еврокомиссия,ЕС,
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