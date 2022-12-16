Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
27 минут назад

Reuters: McDonald’s сохранила отношения со «Вкусно - и точка»

Рамблер

Американская корпорация McDonald's регулярно взаимодействует с компанией «Вкусно - и точка», ранее купившей российский бизнес сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нового владельца Александра Говора.

Reuters: McDonald’s сохранила отношения со «Вкусно - и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он и команда менеджеров регулярно общаются по видеосвязи с бывшей материнской компанией. Эти разговоры включают в себя то, как фирма-преемник придерживается «дорожной карты», составленной в рамках сделки, отмечает Reuters.

«Мы не говорим о том, что они как-то участвуют в нашем бизнесе. Мы продолжаем общение с корпорацией на предмет того, что мы честно выполняем все, что обещали сделать», - заявил агентству генеральный директор «Вкусно и точка» Олег Пароев.

16 мая стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.

Первые рестораны новой сети открылись в Москве и области 12 июня.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители