Reuters: McDonald’s сохранила отношения со «Вкусно - и точка»

Американская корпорация McDonald's регулярно взаимодействует с компанией «Вкусно - и точка», ранее купившей российский бизнес сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нового владельца Александра Говора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, он и команда менеджеров регулярно общаются по видеосвязи с бывшей материнской компанией. Эти разговоры включают в себя то, как фирма-преемник придерживается «дорожной карты», составленной в рамках сделки, отмечает Reuters.

«Мы не говорим о том, что они как-то участвуют в нашем бизнесе. Мы продолжаем общение с корпорацией на предмет того, что мы честно выполняем все, что обещали сделать», - заявил агентству генеральный директор «Вкусно и точка» Олег Пароев.

16 мая стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.