ЕС пригрозил санкциями Маску

Ранее в Twitter были заблокированы аккаунты нескольких журналистов ведущих американских СМИ. Так, руководство социальной сети приостановило действие учетных записей корреспондентов телекомпании CNN, газет The New York Times и The Washington Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов.