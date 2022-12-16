ЕС пригрозил санкциями Маску

Блокировка аккаунтов американских журналистов в Twitter вызывает озабоченность в Евросоюзе. Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова пригрозила новому владельцу соцсети Илону Маску санкциями. Об этом пишет ТАСС.
«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции», — сообщила Юрова.
Ранее в Twitter были заблокированы аккаунты нескольких журналистов ведущих американских СМИ. Так, руководство социальной сети приостановило действие учетных записей корреспондентов телекомпании CNN, газет The New York Times и The Washington Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов.
Илон Маск рассказал, что владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети.