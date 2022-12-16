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14 минут назад

TikTok сократит штат сотрудников в России

Лера Букина

В пресс-службе TikTok сообщили о сокращении штата сотрудников на территории России, передает РИА Новости.

TikTok сократит штат сотрудников в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время, как уточнили там, ситуация о возобновлении полноценной работы оценивается руководством.

В сообщении компании говорится, что в 2022 году было принято вынужденное решение относительно развития бизнеса в стране. Платформа подчеркивает, что компания «глубоко ценит» сотрудников и их вклад в развитие платформы. В этой связи, как отмечается, они могут рассчитывать на поддержку «в это сложное время».

Весной в России был подписан закон, который ввел административную ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. За этим последовало решение со стороны социальной сети прекратить распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

Ранее сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект о запрете TikTok на территории США.

Компании,Марко Рубио,Республиканская партия США,
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