ФАС изучит обоснованность введения штрафов на Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит в установленном порядке полученное обращение, в котором ведомство просят разъяснить механизм работы с поставщиками и начисления им штрафов со стороны маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Кожевников также приложил к письму материалы, которые демонстрируют то, что штрафы не отражаются в оферте и в документах о тарифах, на которые ссылается оферта, а также то, что сумма штрафов формируется не прозрачно, при этом сами по себе штрафы не имеют фото- и видеофиксации.