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1 час назад

Туроператор вернет деньги россиянам за сорванный в Египте отдых

Майк Габриелян

Туроператор Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря из-за отмены полетов авиакомпании I Fly. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Россиянам вернут деньги за сорванный отдых в Египте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Клиентам, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме», — заявил туроператор.

Отмечается, что рейсы было невозможно выполнить «в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи». Кроме того, Росавиация не дала разрешение на использование предложенного альтернативного маршрута.

Туроператор предложил клиентам аннулировать туры в агентствах, где они были приобретены, либо сделать это самостоятельно в личном кабинете на сайте Tez Tour.

Компания также сообщила, что клиенты, «ожидающие вывозных рейсов» с курортов Египта, в ближайшее время будут уведомлены о дате и условиях возвращения. Сейчас они «сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием».

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Авиакомпания I Fly ищет варианты вывоза пассажиров и «прикладывает максимум усилий», чтобы согласовать необходимые документы с Росавиацией и возобновить полеты в Египет с 20 декабря.

Утром 15 декабря сотни россиян не смогли вылететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы. Туристы, находящиеся в Египте, также не смогли вернуться в Россию.

Компании,Личный счет,Росавиация,
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