Минтранс нашел способ изменить стоимость авиабилетов

Минтранс понизит ставки сборов для региональных самолетов. Это предположительно поможет уменьшить цену авиабилетов. Вместе с тем, бюджету предположительно придется компенсировать аэропортам выпадающие доходы, пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли.

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Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев рассказал, что ведомство подготовило приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах.

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По словам чиновника, в настоящее время идет обсуждение приказа «со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов».

Уточняется, что ранее глава Якутии Айсен Николаев призвал применить нулевые ставки в аэропортах республики для развития воздушного транспорта в регионе. По его словам, доля аэропортового обслуживания в стоимости билета доходит до 20%, в то время как на московских рейсах — не более 2%.

Зверев пояснил, что приказом предусматривается введение коэффициента 0,25. Это даст возможность сократить тарифы в 2-4 раза (на фоне того, что к некоторым самолетам уже применяется 0,5). Он добавил, что приказ будет внесен на регистрацию в Минюст не позднее 1 января 2023 года.

Напомним, что Минтранс утвердил правила формирования тарифов и сборов за обслуживание самолетов в аэропортах и воздушном пространстве в июле 2012 года.

Согласно документу, коэффициент 0,25 применяется только к малым воздушным судам, то есть не распространяется на основные самолеты, летающие по местным и региональным авиалиниям.

Гендиректор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Владимир Никифоров рассказал, что у перевозчиков постепенно растет себестоимость услуг на фоне повышения стоимости поддержания летной годности самолетов из-за западных санкций.

По его оценке, решение Минтранса позволит авиакомпанииям стать несколько привлекательнее по стоимости услуг, сказал он.