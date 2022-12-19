Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на сайтах и в приложениях. Об этом пишут «Ведомости».

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По информации издания, внедрить сервис необходимо к марту 2023 года. Оператор «Мира» направил бюллетень, который описывает алгоритм подключения сервиса в систему оплаты покупок. Альфа-банк, «ФК Открытие», «Тинькофф банк», «Зенит» заявили о готовности распространить этот сервис на своих клиентов.

Сервис MirPay платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона появился в 2019 году.