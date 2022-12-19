Huawei закроет одно из подразделений в России

Одно из российских подразделений китайского производителя электроники Huawei закроется. Речь идет об Enterprise Business Group, которое отвечает за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Это подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования в России. Закрытие ожидается уже с начала следующего года - с 1 января.

Источник утверждает, что некоторым сотрудникам предложили перевестись в страны СНГ, а других работников уволят. В общей сложности порядка 2 тыс. человек занимались продажами ИКТ-решений.

Компания пошла на такой шаг из-за опасений вторичных санкций, указал собеседник газеты. Он добавил, что оборудование могут использовать в госсекторе. Вместе с тем отмечается, что в стране не закроют офис продаж потребительской электроники.

По мнению специалистов, за расформированием подразделения последуют сложности с приобретением оборудования – схема параллельного импорта заменит не все поставки.