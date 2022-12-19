Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
37 минут назад

В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»

Lenta.ru

По данным за четвертый квартал 2022 года, основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества — карты российских банков. Их доля составляет примерно 59 процентов, заявил в интервью «Известиям» зампред Сбера Станислав Кузнецов.

В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

По его словам, похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами», — объяснил Кузнецов.

Вторым инструментом, отметил он, является криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», на автовокзале Котельники и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».

«Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется, в том числе, для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ», — добавил он.

Кузнецов рассказал, что благодаря стратегии «Антидроп» Сбер выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тысяч попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов.

Компании,Станислав Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители