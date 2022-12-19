ВТБ запустил переводы в иранских риалах

"Для нас трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд рублей. Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма, ожидаем, что они будут востребованы. В следующем году продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев, слова которого привела пресс-служба банка.