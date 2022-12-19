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1 час назад

ВТБ запустил переводы в иранских риалах

ТАССиещё 1

ВТБ первым из российских кредитных организаций запустил переводы в иранских риалах, сервис позволяет отправить деньги в Иран по банковским реквизитам. Об этом говорится в сообщении банка.

ВТБ запустил переводы в иранских риалах
Фото: ТАССТАСС

"ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в иранских риалах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц", - сказано в сообщении.

Перевести деньги в Иран можно через "ВТБ онлайн". Для этого предварительно надо открыть текущий счет в иранских риалах, купив валюту в интернет-банке или мобильном приложении. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия - 1% от суммы перевода (минимум 15 тыс., не более 200 тыс. иранских риалов).

"Для нас трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд рублей. Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма, ожидаем, что они будут востребованы. В следующем году продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев, слова которого привела пресс-служба банка.

Компании,Банк ВТБ,
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